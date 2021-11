"Locura", el postre que le dedico Frank Martínez a la que podría ser su esposa

Frank Martínez, comediante y finalista de la tercera temporada del reality show de cocina, aprovecho el último plato y capitulo de la competencia para realizarle la propuesta de matrimonio a la que era su ex.



Se trata de locura, un postre de sabores dulces y ácidos, según el comediante, los favoritos de 'Lorena', su posible prometida. Lo denomino locura, pues ya había presentado la entrada denominada como Confianza, el plato fuerte como Felicidad y el postre como, 'Locura'. "Son las tres palabras que siempre tuve en mi cabeza antes de llegar a la competencia y son las 3 palabras que siempre tenía en la relación con mi ex, que se fue para New Jersey, y en la pandemia nos hemos extrañado mucho, por eso quiero pedirle que sigamos compartiendo felicidad juntos, ¿jugamos?" agregó el finalista.



El acto seguido, fue ponerse de rodillas y recordarle cuanto la quiere, "quiero seguir mi vida contigo (...) por ahí dicen 'si sabe cocinar, ya se puede casar', entonces hagámosle, ¿te quieres casar conmigo?"



Los participantes que lo acompañaban desde el público y los chefs jurados, se sorprendieron al ver esta propuesta de Frank. Sin embargo, recibió aplausos y miles de mensajes de apoyo por Twitter de todos sus admiradores.

Bueno, a Frank le dijeron que sí, por si estaban pendientes. #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/iqyU7dgTZc — Chicho Arias (@chichoariasr) November 2, 2021

Finalmente, y unos minutos después de la propuesta, Frank compartió en sus redes sociales una publicación que confirmaría su matrimonio.