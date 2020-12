Los mejores 'tips' para empacar con éxito y sin que le falte espacio

Es temporada de vacaciones y muchos ya alistan maletas para viajar a otros lugares del país o el exterior.

El confinamiento obligatorio obligó a más de uno a aplazar sus viajes o incluso cancelarlos. Ahora, con todos los estrictos protocolos de bioseguridad disponibles, se ha reactivado el sector de turismo y transporte y más de uno alista su maleta para viajar en fin de año.

Salvo que sea un experto viajero, seguramente se le dificulta realizar una valoja que no pese demasiado y que no termine “paseando” cosas que no utilice.

Aquí dejaremos un par de consejos que lo sacarán del apuro.

Organizarse siempre es ir un paso adelante: Haga una lista

Clasifique los elementos dispensables, así se evitará el dolor de cabeza de empacar de más y dejar en la casa cosas necesarias para el viaje. No incurra en el error de llevar un traje de baño a un viaje con clima frío o, al contrario, una bufanda para la playa. No se fie de su memoria y apunte con tiempo lo que necesita.

Elegir el tamaño correcto de la maleta

Tome en consideración el tiempo que estará fuera de casa, el clima y las actividades que realizará. Con estos ítems definidos podrá elegir el tamaño correcto para la valija y así no tener que transportar grandes cargas innecesarias.

Doble la ropa de forma inteligente

En Internet hay miles de métodos para seguir y ahorrar espacio valioso para cosas importantes. Una de las recomendaciones es enrollar su ropa en lugar de doblarla, además de economizar lugar en la maleta, evitará arrugas.

Otro método es doblar la ropa en forma de sobre, así lo compartó la famosa organizadora Marie Kondo. La idea es doblar las prendas en paquetitos que ella recomienda guardar en vertical para que sean más fáciles de localizar y manejar.

Evite derrames en su maleta

Para transportar elementos de aseo, un buen consejo es comprar botellas reutilizables pequeñas. Tarros de apenas 100ml son perfectos para empacar cosas como shampoo, alcohol, gel antibacterial, jabón liquido, acondicionador, entre otros.

Cada espacio de la maleta es funcional

Cada centímetro cuenta, puede meter bolsitas con joyas o accesorios dentro de tus zapatos, así se asegura que estén bien protegidos. Las medias y los cargadores del celular también caben aquí.

Llevar un equipaje de mano con objetos valor

En este compartimiento deben ir elementos como la billetera, el pasaporte, el celular o elementos de emergencia que necesite a primera mano.

Si va a realizar compras en su destino, reserve un espacio para este

En el momento de preparar su maleta guarde un espacio por si realiza algunas compras. Recuerde tener siempre presenta la cantidad de pesaje permitido en su aerolínea para que no tenga que pasar por el dolor de cabeza de pagar de más.