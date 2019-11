Los secretos de la agrupación Boogaloo Assassins

En diálogo con W Radio, William Purdy, uno de los integrantes de la reconocida agrupación que está conformada por 12 integrantes, en su mayoría latinos, con sede en Los Ángeles, aseguró que la música de ellos está inspirada en los discos de los años 60 y 70 de Latin Boogaloo, Latin Soul, Salsa y Latin Funk.

Purdy señaló que entre los mayores desafíos que tienen que enfrentar "es el de cuadrar la agenda de todos para poder reunirnos", además resaltó, que por ser tantos "también se nos dificulta el tema de los viajes, no sale muy costoso".

Esta agrupación fue fundada en 2007 por miembros de las bandas de ska al estilo jamaicano de Los Ángeles Hepcat, Ocean 11 y See Spot. Contó con un gran "hit" por la canción No no no, que pertenece al vinilo de autoedición en 2013, “Old Love Dies Hard”.

Purdy añadió que la música de ellos no tiene un nicho en específico, como sucede con el reguetón o Trap. "Nuestra música está destinada para todos los géneros, no tenemos una edad determinada, eso sí, es para quienes quieran bailar".

