Manuela Gómez explicó con detalles por qué perdió un diente

La exprotagonista de novela y empresaria, Manuela Gómez, ha explicado durante las últimas horas las verdaderas razones por las que perdió un diente.

"Lo que más dolor me causa es saber que fue por culpa de una de esas que dicen llamarse amigas y confié completamente en su trabajo y profesionalismo como odolontóloga, pero ya ven, ni en las mejores amigas se puede confiar para temas tan delicados", escribió en su Instagram.

En medio de lágrimas, Gómez contó que se hizo un diseño de sonrisa, pero que le fracturaron un diente y en lugar de hacerle un tratamiento, lo que le pusieron fue una carilla encima, pegada con cemento, relató en varios videos.

"En vez de emmendar el error haciendo una endodoncia, simplemente me tapó la fractura con la carilla sin hacer el debido proceso y por esta razón perdí mi diente y tengo la encía tan afectada que no me pueden poner implante aun porque se cae inmediatamente".

Manuela también llamó a la responsabilidad por parte de los odontólogos e invitó a sus seguidores a que analicen con quién se realizan este tipo de procedimientos para que no tengan los mismos problemas que los lleven a perder un diente.