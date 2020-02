Niño que fue víctima de matoneo viajará a Disneyland

Luego de aparecer en un video pidiendo que lo dejaran morir por ser víctima del enanismo, Quaden Bayles, viajará a Disneyland con el dinero que fue recaudado por el comediante Brad Williams.

Esta idea surgió luego de que Williams notara todos los prejuicios que rondan al enanismo, esto sirvió para que él brindara su apoyo a Quaden y fue así como creó una cuenta en GoFundMe para este menor.

El comediante escribió en el sitio web que, “Quaden no tolerará más intimidación, ahora es su turno de mostrar que es un ser maravilloso", en esta cuenta se han recaudado más de 228 mil dólares para que el pequeño conozca Disbeyland y sea entrenado por los mejores boxeadores.

El restante del dinero será donado a organizaciones benéficas contra el matoneo en colegios, pues los intentos de suicidios en menores aumentan y aunque hay casos que avanzan favorablemente la cifra sigue incrementando.

"Acabo de salir de una conversación de FaceTime con Quaden. Hoy está muy animado. También hablé con su madre sobre ofrecerle sesiones de boxeo individuales y le encanta la idea. Su hijo es más fuerte de lo que sabe", escribió Billy 'The Kid' Dib, boxeador australiano.

Just got off a FaceTime chat with young Quaden he is In really great spirits today, I also spoke with his mother Yarraka about offering young Quaden some one on one boxing sessions and she loves the idea. Looking forward to teaching this little champ some deadly punches. pic.twitter.com/BEmWCdsCYa