No me gustan los perdedores: Lina Tejeiro sobre supuesta relación con jugador de Santa Fe

La actriz colombiana Lina Tejeiro generó polémica al responder a un usuario de Twitter que aseguró que ella estaba saliendo con un futbolista de Independiente Santa Fe.

Sin embargo, la joven generó malestar entre algunos hinchas cardenales por la forma en la que se refirió a los jugadores de esa institución deportiva.

“¿Estás bien? No sé de quién me hablas. No soy hincha de Santa Fe”, dijo Tejeiro.

“Tranquila, ya sabemos algunos del equipo de Santa Fe”, respondió el twittero.

“No amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto, de la Champions no me bajo”, respondió la actriz, zanjando cualquier rumor sobre su situación amorosa.