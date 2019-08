¿Peleadas? El fuerte distanciamiento de Selena Gómez con su amiga que le donó un riñón

Hace dos años, la cantante Selena Gómez reveló que debido al lupus que padece, sus riñones estaban prácticamente inservibles por lo que una de sus mejores amigas, Francia Raisa, le donó uno.

En ese momento, todos los seguidores de la cantante creyeron que está amistad sería para siempre y pues estaban unidas por un fuerte vínculo, sin embargo, según Radar Online, la cantante y su amiga no se hablan desde hace nueve meses.

Al parecer, el motivo de la discusión fue que la ex estrella de Disney no ha sido muy cuidadosa con salud, como prometió que lo sería, de hecho hace algún tiempo se le vio tomando en Nueva York, cuando aseguró que no volvería a ingerir alcohol.

Esta situación generó que Francia le reclamara lo que terminó en un largó distanciamiento de ambas amigas.

La mejor amiga de Selena Gómez ya había contado en una ocasión en sus redes sociales lo difícil que fue el proceso para ella, pues tuvo que padecer graves efectos secundarios e incluso confesó que en un momento estuvo arrepentida de haberle donado el riñón a su amiga.