Profesor sacó de clase virtual a estudiante que tenía una foto del paro nacional

Durante una clase de derecho de la Universidad del Rosario, el profesor Edgar Augusto Baquero le exigió a la estudiante, María Camila Guerrero, salir de la clase debido a la imagen de perfil que tenía la joven “Si usted quiere ver cuanta personalidad tengo, siga en esa postura", le dijo a la joven. Según explicó Guerrero, la imagen hacía alusión a la situación actual del país y era “una manera muy válida de manifestación”.

Baquero la increpó preguntándole “¿Usted cree que soy tan imbécil de no saber lo que está pasando afuera?” y advirtió que no le gustaba la manera en cómo la estudiante se estaba manifestando. Exigió que la estudiante se retirara de clase, afirmando que se debía “respetar las cosas o acabamos de una vez con todo. Ustedes pueden protestar, pero háganlo en el sitio correcto y de la manera correcta, acá no, acá no vinimos a hacer protestas ni tienen porque venir a hacer protestas”.

La Universidad del Rosario se refirió a la situación expresando su “rechazo a toda manifestación de violencia y discriminación” y calificó como inaceptable lo sucedido.

María Camila Guerrero afirmó a W Radio que este es un aco de censura, “la violencia que yo sentí, donde me estaban callando, yo como mujer expresando mi inconformidad, mis ideas, es bastante triste y alarmante. La forma humillante en que me hizo sentir, con su tono de voz impositivo es bastante fuerte”.

La estudiante publicó en sus redes sociales la imagen de tenía en su clase virtual: