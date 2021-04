Reconocido músico se robó las miradas en alfombra roja de los Óscar por usar crocs

Ahmir Khalib Thompson, conocido como Questlove, es un importante y reconocido músico, Dj, compositor y periodista musical estadounidense, que goza de bastante popularidad por su participación diaria musicalizando el programa de entrevistas 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'.

Su paso por la alfombra roja de la premiación más importante del mundo del cine lo volvió tendencia en las redes sociales, cuando llegó utilizando lo populares zapatos.

El músico decidió combinar la comodidad con la “elegancia” y usar sus crocs dorados con medias, acompañado de un elegante traje negro para no desentonar demasiado en la distinguida ceremonia, donde cada año, excepto en 2020, los nominados escogen su mejor atuendo para desfilar por la alfombra.

El baterista y líder de The Roots llamó la atención y se viralizó por su rebelde posición contra los estrictos códigos de vestimenta y por su participación en el divertido juego en el que puso a las estrellas de Hollywood a adivinar las canciones que habían sido nominadas al Óscar.

Questlove's night so far:



• Shows up wearing gold Crocs

• Trailer for his new film @summerofsoul drops

• Airhorns someone off stage

• Blasts Dolly Parton's '9 to 5' pic.twitter.com/cyIQiPkU0X