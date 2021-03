“Se sobrepasó”: Marcela Mar denunció abuso de uno de sus compañeros en una escena de cama

La reconocida actriz Marcela Mar, quien interpretó a ‘Mayerli Pacheco’ en la novela Pedro el Escamoso, estuvo en diálogo con el programa ‘La Tele Letal’ dirigido por Santiago Moure y Martín De Francisco, en donde habló de todo un poco.

Una de las revelaciones que más llamó la atención llegó tras la pregunta de Martín De Francisco sobre si en alguna escena romántica había sentido “asco”. Con sinceridad, Mar aseguró que sí, pero no dio a conocer con qué actor fue.

“No vamos a decir quién. Realmente tuve un compañero al que se le fue la mano y que se sobrepasó”, narró.

Asimismo, Mar mencionó que la escena salió al aire, pero denunció que en realidad se trató de un “abuso” por parte de su compañero extranjero. No obstante, no hizo nada al respecto por varias razones.

“Sí, era una escena de cama, pero era de televisión, tapados con una cobija, entonces todo era bajo control y este personaje se puso muy audaz, me lanzó la lengua hasta acá (garganta) y se me fue montando. Fue muy incómodo”, agregó.

Finalmente, la actriz destacó que desde ese día tomó distancia de su compañero con el que tenía una gran camaradería.

“El director se dio cuenta y dijo que la escena quedaba, o sea, no se tuvo que repetir. Me fui muy incómoda y me tomó mucho tiempo superarlo. A partir de ese día tomé mucha distancia con mi colega y él se dio cuenta”, dijo.

“Me siento muy mal y para poder contarlo tuve que hacer todo un proceso porque realmente fue un abuso, pero yo no paré la grabación porque me sentí muy expuesta, pensé que se iba a armar un escándalo y que dirían que no era profesional”, concluyó.