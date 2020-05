¿Semidesnuda? La atrevida foto con la que Madonna desafió la censura de Instagram

La "reina del pop", Madonna, subió una sensual fotografía a su cuenta de Instagram donde de manera muy sutil muestra más de la cuenta.

En la foto se ve a la cantante de 61 años posar en una sensual ropa interior: un brasiere color nude y unos pantys negros.

Además, escribió un texto para quienes la critican y la atacan, "mi situación de vestuario actual.. Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad. Me importa una %"#!@ ". ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!".

A la publicación se unieron varias celebridades, entre ellas la cantante Katy Perry que le escribió "Oh Dios mío, yo también he estado en esa universidad".

Esta es la foto: