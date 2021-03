"Soy un imbécil": Apareció presunto tuitero que amenazó a los gemelos de Alejandro Riaño

El video apareció en el canal de YouTube de Gener Usuga, quien publicó el extracto de la llamada que le realizó a Juan Pablo, quien, al parecer, sería el dueño de la cuenta de Twitter "No a los mamertos", que realizó las amenazas al comediante, quien ha tomado fuerza en el país por su sátira política, bajo su personaje de 'Juanpis' González.

Ayer, fue le mismo Riaño quien hizo pública esta información para todos sus seguidores, que provenían de la cuenta '@JuanPab31018549': "No escribo todo lo que quiero que le pasen a tus gemelos niños porque me cancelan el Twitter, pero ojalá sea todo lo hp que haya", escribió el hombre.

En contexto: Alejandro Riaño denunció amenazas contra él y su familia

Este martes, en horas de la mañana, reapareció el hombre que amenazó a los pequeños de Alejandro Riaño, alegando que "necesito cancelar esa cuenta y que me disculpe la gente. Fue un error mío horrible. No sé cómo quitar la cuenta, intento entrar, pero no sé cómo“, le dijo a Gener Usuga.

En medio de la conversación, Juan Pablo le pidió disculpas al humorista: "Yo no vuelvo a hacer eso. Por imbécil, por estúpido. Soy muy estúpido. Por favor, deme el teléfono de él y yo me disculpo", la persona con la quien el hablaba le dijo que él podía hacer llegar su número telefónico a Riaño para que personalmente le ofreciera las excusas ante su actuación.

Además, advirtió que su acto respondía a las diferencias políticas que tiene con el comediante, incluso, aseguró que no volvería a ver su perfil y su contenido.