Tostao pone en su sitio a quienes lo critican por foto en camioneta

Tostao, cantante de ChocQuibTown subió en su cuenta de Twitter una foto el pasado domingo donde se le ve al lado de una camioneta de alta gama. Inmediatamente, una docena de tuiteros comenzaron a criticarlo, trayendo a colación las posiciones políticas el artista que se sitúan sobre la centro izquierda. Vale la pena recordar que Tostao ha sido crítico del gobierno de Iván Duque y ha estado de acuerdo con las protestas en Colombia.

Sin embargo, el reconocido cantante le salió al paso a sus críticos y tuiteó: “Vamos a calmarnos, estos carros son los que envían los empresarios para ir a los conciertos, no sabía que eso les incomodara tanto. ¿A mí es que me van a chimbiar por una foto? y fueron ustedes los que votaron mal, no jodás. El 21 marchamos normal así que frescola viejo!!”.

Más adelante, en el mismo trino Tostao asegura que muchos de sus críticos piensan que pedir equidad es incoherente con una persona que le va bien.

Estos son los trinos del artista: