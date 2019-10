‘Vidas separadas’, el documental de los trillizos separados al nacer de HBO GO

‘Vidas separadas’ o Three identical strangers, el nuevo documental de HBO GO, ha sido nominado a tres premios Emmy, por esto, Tim Wardle, director de este, habló en la entrevista sobre cómo se enteró de la historia de los trillizos que fueron separados al nacer y 19 años después se reencuentran: “Yo estaba en mi productora cuando llegó esta historia, cuando indague sobre esto, me encontré con ese destino que vuelve a unir a estos tres trillizos separados al nacer y desde ahí me interesé”.

Sobre el desafío más grande que tuvo durante la grabación, Wardle dijo que: “Lo más duro fue ganarme la confianza de los tres hermanos, ellos eran muy incrédulos porque habían sido manipulados por diferentes personas. Aproximadamente duré 4 meses tratando de ganarme la confianza de ellos”.

Por otro lado, el director contó cómo fue en reencuentro: “Alguien les contó a ellos que había una persona muy similar, llegó la información a cada uno, a los tres los adoptaron familias diferentes y ni ellos sabían que eran tres hermanos”.

Para finalizar, Wardle se refirió a la relación que llevan actualmente los hermanos.