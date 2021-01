[Video] Las polémicas declaraciones de Vicente Fernández por presunto acoso a una mujer

Luego del escándalo que se generó por la grabación en la que se le ve tocando, sin su consentimiento, el seno de una jovencita que le pidió una fotografía, Vicente Fernández le concedió la entrevista a la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda.

Algunos acusaron al cantante de acoso por el acto que cometió con una de sus seguidoras.

En el diálogo que sostuvo con su exnuera, Fernández dijo que su aparición en la grabación "lo lastimó" y que le generaba sospechas que este se hubiese difundido luego de tres años que ocurriera.

"No recuerdo, eran muchísimas gentes , yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí ... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó", confesó "Chente".

"Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella, no he visto a las otras dos (mujeres que me acusaron)", agregó después.

Estas declaraciones no han calado bien en redes sociales, pues para algunos no representa una verdadera disculpa. Además, reprocharon la actitud de Castañeda que, según los internautas, abogó en favor del cantante en este tema.

En el minuto 8:25 se pueden escuchar las declaraciones del intérprete mexicano.