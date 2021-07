Yeison Jiménez escribió confuso mensaje sobre aprender a leer y generó dudas

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que confundió a muchos de sus seguidores en dicha red social.

Se trata de un comentario sobre aprender a “leer a los seres humanos” que generó algunas críticas en los comentarios de la publicación, pues para muchos no quedó claro qué quería decir Jiménez.

“Si aprendes a leer los humanos necesitarás menos libros”, escribió.

El texto está acompañado con una imagen del artista leyendo en el banco de lo que parecer ser un parque. Además, se le ve vestido completamente de blanco y en chancletas.

La imagen y el mensaje generó confusión y así lo plasmaron los seguidores del artista. Incluso, algunos lo tomaron como una incitación a no leer.

“Primero comenzar a escribir, ¿Qué quieres decir? (…). No entendí. Qué quiso decir (…). A mí también me pasó lo de Confucio, me confundí. Creo que faltarían más libros, creo que es lo que pretendía decir”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron malos, pues algunos resaltaron su apariencia física y su combinación “intelectual”.

“Vete con el chancletudo ese (…). Lindo intelectual (…). Yeison Jiménez con el corazón”, dijeron.