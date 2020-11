¿Para qué sirve el “botón secreto” de iPhone tras su última actualización?

En su más reciente versión del software que opera sus teléfonos inteligentes de modelos iPhone 8 o posteriores, Apple agregó una nueva función llamada “Back Tap”, que agrega una funcionalidad adicional.

Así, se trata de una especie de “botón secreto” en la parte trasera del dispositivo, si bien no se encuentra visible porque primero es necesario configurarlo.

¿Qué hace Back Tap?

Esta nueva herramienta, que prácticamente funciona como un nuevo botón, permite al usuario una nueva manera de interactuar con su dispositivo. “Back Tap”, que se ha traducido como “Toque Posterior”, brindando atajos a otras funciones del celular con solo pulsar una, dos o tres veces el lomo del equipo.

Así, sin tener que navegar por el menú del equipo, Back Tap conducirá al usuario a consultar las notificaciones del teléfono, abrir la cámara, iniciar Siri o bloquear el aparato, entre otras.

Todo depende de la manera en que Back Tap sea configurado por el usuario, pues ofrece decenas de alternativas para asignar a estos útiles atajos.

Sin embargo, cabe aclarar que, en caso de que Back Tap no funcione correctamente, posiblemente se deba al grosor del estuche del teléfono, que no permite detectar las pulsaciones del dedo. Además, la función es tan sofisticada que distingue entre el uso de la funcionalidad de un golpe accidental, por lo que no se convierte en un problema para los usuarios.

¿Cómo activar Back Tab?

Esta función, que solo opera para teléfonos iPhone 8 en adelante, debe activarse con los siguientes pasos: