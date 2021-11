Todo el poder de la Galaxy Tab S7 ahora en versión FE

Logotipos de Samsung Electronics Co.. Foto: Associated Press - AP( Thot )

Si hay un adjetivo que se puede usar para describir la nueva Galaxy Tab S7 FE es versátil. Es un dispositivo capaz de desenvolverse de la mejor manera en cualquier escenario, ya sea que se esté trabajando, diseñando, dibujando, leyendo, en una conferencia, visualizando videos o jugando.

La nueva incorporación de la familia Galaxy, disponible a partir de este mes en Colombia, se destaca por ser un dispositivo que hará que las jornadas sean más productivas.

“Con Galaxy Tab S7 FE el usuario podrá desbloquear su máximo potencial: es un equipo potente, que integra las mejores herramientas para el mundo laboral, es robusta, pero elegante, perfecta para llevarla a cualquier lugar”, destaca Patricia Velásquez Martínez, vicepresidente de Móviles de Samsung Colombia.

De tableta a computador

Una de las principales virtudes del mundo de las tabletas es su portabilidad, que muchas veces se traduce en falta de potencia; pero este no es el caso de la Galaxy Tab S7 FE, que fue diseñada para brindar una experiencia similar a la de un computador portátil gracias a la interfaz de trabajo Samsung DeX y que se maximiza con el Keyboard cover (incluido gratuitamente) que le ofrece al usuario una superficie cómoda para introducir texto, sin agregar demasiado volumen y/o peso.

S Pen: mucho más que un lápiz óptico

Otro de los puntos fuertes de la Galaxy Tab S7 FE es la compatibilidad con el S Pen (incluido gratuitamente), un lápiz óptico preciso y eficaz a la hora de diseñar, dibujar o firmar documentos. Aquellos quienes prefieren tomar notas amarán la Galaxy Tab S7 FE, gracias a la función Samsung Notes. El usuario podrá sincronizar sus notas con Microsoft Onenote, para que pueda contar con ellas incluso si utiliza otro dispositivo.

Para los usuarios con dotes artísticos, el S Pen les permitirá explotar sus habilidades, pues ofrece una baja latencia, que se traduce en una experiencia similar a cuando utilizan lápiz y papel. Además, pueden compartir su material artístico en PENUP, una red social de artistas para exponer sus trabajos o encontrar inspiración de otros artistas.

Un diseño que se roba todas las miradas

Al manipular la Galaxy Tab S7 FE el usuario encontrará que el dispositivo es fuerte y construido con materiales de calidad, lo que le da la solidez para soportar la portabilidad. Pero a pesar de su firme construcción, su diseño es minimalista y elegante.

Una fiel heredera Galaxy

La pantalla y batería de la Galaxy Tab S7 FE son representantes de la familia Galaxy, al integrar una enorme pantalla de 12,4″ con bordes reducidos la convierten en la mejor alternativa a la hora de disfrutar las series de Netflix, los videos de Youtube o juegos como Fornite y Call of Dutty, pero la experiencia se potencia con la integración de dos parlantes con sonido envolvente e inmersivo potenciados por la famosa compañía AKG.

Puede pasar horas trabajando, jugando, diseñando o haciendo su actividad favorita y la Galaxy Tab S7 FE siempre entregará un rendimiento potente, con gran autonomía de batería que harán que jamás se preocupe por ella. Además, cuenta con soporte para carga rápida de 45W, por lo que en pocos minutos tendrá toda la energía.

En términos de rendimiento la experiencia es excepcional. Si la multitarea es el formato preferido, podrá tener abiertas varias aplicaciones al tiempo sin experimentar caídas o excesivo calentamiento.

La Galaxy Tab S7 FE funciona a la perfección con su ecosistema Galaxy, desde su teléfono hasta sus dispositivos portátiles. Ahora podrá recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto a través de su cuenta Samsung en su tableta, incluso cuando su teléfono inteligente está fuera de su alcance. Puede copiar y pegar texto o imágenes fácilmente entre dispositivos habilitados.

En cuento a la seguridad, esta Tab está protegida por Knox, la plataforma de seguridad de grado de defensa de Samsung, que mantiene seguros todos sus datos y transacciones. Este es un dispositivo que puede ser utilizado por toda la familia. Con Samsung Kids, puede establecer asignaciones diarias de tiempo de juego, restringir el acceso a ciertas aplicaciones e introducir a sus hijos al mundo digital de manera segura con una variedad de emocionantes y coloridas aplicaciones y juegos de aprendizaje.

Disponibilidad

La Galaxy Tab S7 FE está disponible en Shop.samsung.com.co, tiendas de experiencia Samsung, Alkosto, Falabella y Exito.com con un precio de lanzamiento de $2.699.999. Las personas que adquieran la más reciente incorporación de la familia Galaxy, recibirán gratuitamente un Keyboard case, que además de hacer su vida más productiva les servirá para mantener protegida su tableta. Adentro de la caja el usuario encontrará el S Pen, un cargador de 45W y el Keyboard case, por lo que no tendrá que preocuparse por comprar accesorios adicionales. Los colores disponibles son Mystic Silver y Mystic Black.

Especificaciones

Wi-Fi

Dimensions (HxWxD)

7.28 x 11.21 x 0.25″

Weight

1.34 lb

Display

12.4,” 2560 x 1600 (WQXGA), TFT LCD

OS

Android 11.0

Processor

Octa Core (2x4.2GHz + 6x1.8GHz)

Color and Design

Mystic Black, Mystic Silver,

Metal Unibody

Memory and Storage

4GB + 64GB (Internal), microSD up to 1TB (External)

*May differ by model, color, market and carrier.

Camera

8MP AF (Rear), 5MP (Front)

Sound

2-Speaker, Sound by AKG, Dolby Atmos

Connectivity

802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz, Bluetooth v5.0

Battery

Li-Ion 10,090mAh,

Fast charging

Input/Output

S Pen (in-box), Type C USB 3.2 Gen1 (DP Out)

Accessories included

Keyboard Book Cover, S-Pen

