Las decisiones judiciales hay que acatarlas: defensa de víctima de Enrique Vives

El abogado Rodrigo Martínez, defensa de una de las víctimas en el caso de Enrique Vives, habló en La W sobre la posibilidad que por vencimiento de términos quede en libertad.

El abogado Martínez manifestó en La W que “yo nunca he dicho que la defensa del señor Vives ha estado dilatando el proceso, eso no es cierto, fue una entrevista donde yo simplemente le dije a un medio que iba a ser muy difícil llevar este caso a juicio, y que no iba a alcanzar el tiempo para dar inicio al juicio”.

“En este momento hay unas negociaciones con la compañía aseguradora, y lo que se afirma es que esto muy seguramente iba a terminar en una solución negociada entre la Fiscalía y la parte que representa al acusado”, indicó.

Martínez señaló que “al menos a la familia que represento está muy golpeada y muy dolida, pero es una decisión judicial y hay que acatarlas. Hay un juez de segunda instancia que tomó la decisión que tuviera casa por cárcel”.