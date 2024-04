‘Olivo Saldaña’ “destapa” a sus excompañeros de Farc por “no querer contar la verdad”

En el marco de su reconocimiento de responsabilidad por secuestros cometidos cuando integró el Bloque Central de las Farc, el exjefe guerrillero de esa unidad, Raúl Agudelo Medina ‘Olivo Saldaña’, cuestionó duramente a los otros exjefes de esa guerrilla (quienes comparecen ante la JEP y no como él ante Justicia y Paz), acusándolos de estar contando verdades a medias sin delatar a sus aliados.

Por ejemplo, mencionó momentos de la diligencia de reconocimiento en Ibagué (Tolima) donde, al ser indagados por las víctimas, los otros 9 excomandantes de las Farc que comparecen a la audiencia, no recordaron los nombres de milicianos ni colaboradores que les prestaron ayuda para secuestrar civiles.

Lo anterior al mencionar al colaborador de las Farc llamado Esaú Jara, de quien “Saldaña” dio el nombre públicamente, como quien señaló falsamente a la víctima Alba Yidia Olaya, de ser informante del Ejército y la secuestraron.

“Yo sí quiero decir quiénes eran los informantes de las Farc, yo no vine aquí a decir que no conozco, que yo no sé... No, yo sí sé, por eso estoy solo, porque quiero contar la verdad de las cosas. Porque me quiero reconciliar con el país y con las mismas víctimas, no tengo temor de contar todo lo que pasó, no tengo miedo y si me toca morirme por decir la verdad estoy dispuesto a asumirlo y moriré solo”, dijo con contundencia.

Pero además, puso en duda el pedido de “perdón” y de “reconciliación” que hicieron los excomandantes de las Farc que lo antecedieron y que también fueron declarados máximos responsables por los secuestros cometidos por el Bloque Central (de hecho, la audiencia tuvo que tener un receso porque dichos exjefes de las Farc no aceptaban compartir recinto con “Saldaña”).

“Veía a los que venían a pedir reconciliación y paz que no son capaces de reconciliarse conmigo porque me deserté, porque me deserté días antes de las Farc. Deserté de las Farc porque tomé un grado de conciencia, que no podía estar en una organización que perdió toda vigencia, que cayó en el más profundo grado de degradación moral, ideológica y política” afirmó.

Incluso afirmó que cuando se fue de las Farc lo hizo precisamente por diferencias insalvables sobre la forma en la que esa extinta guerrilla estaba secuestrando civiles y cometiendo todo tipo de “crímenes de lesa humanidad” a diestra y siniestra.

De hecho, desmintió frontalmente a sus excompañeros y comparecientes ante la JEP que han ido a ese tribunal a señalar que las Farc cuidaba de la integridad de los secuestrados; señaló que las excepciones donde hubo cuidado son muy pocas, pero en general eran tratados “peor que una mercancía”.

“Yo sí tengo que decirlo con claridad. Un secuestrado desde el mismo momento que llegaba allá estaba denigrado, estaba vulnerado, pisoteado en su dignidad, no era cierto que los protegían o que los cuidaban, eso era mentira, se trataban peores que a mercancías” sostuvo ante el auditorio.

El relato de “Olivo Saldaña” tuvo como respuesta de la víctima Alba Yidia Olaya el otorgamiento de perdón: “duerma tranquilo, de verdad quiero que esté muy tranquilo porque ya dio un paso grande. No importa lo que vaya a pasar, pero sé que va a estar muy tranquilo, una almohada tranquila no se compra. Por mí, dale, con todo” afirmó.