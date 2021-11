Tribunal del Magdalena niega tutela que buscaba retirar a gerente del hospital de Pivijay

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta procedió a resolver la acción de tutela formulada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento del Magdalena contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay, a la que fueron vinculados el Juzgado Primero Promiscuo Municipal y la Junta Directiva del Hospital Santander Herrera de ese municipio, así como Martha Liliana Chaparro Trujillo y Mayra Alejandra Castro Britto, el Defensor de Familia y la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres.

Castro Britto instauró una primera tutela solicitando su regreso al centro asistencial argumentando que no había firmado una carta de renuncia a su cargo, situación que generó una serie de líos jurídicos entre ella y la Gobernación. En ese momento la gerente aseguró que fueron vulnerados sus derechos por lo que solicitó ante las instancias judiciales le respetaran su derecho al trabajo.

La Gobernación ante el fallo de segunda instancia tuteló al juez ante el Tribunal del Magdalena, porque consideraba que este había modificado el fallo en el sentido que se había dicho que Mayra Castro solo podía estar cuatro meses

“El tribunal del Magdalena, dice que Mayra Castro debe estar en su cargo hasta que un juez de lo contencioso administrativo no se pronuncie, hasta que no se resuelva la demanda que ya se interpuso y en ese sentido tenemos a Mayra Castro por mucho tiempo mientras no se resuelva este conflicto jurídico”, aseguró su abogado Julián Quintana.

Acciones penales

El abogado Julián Quintana anunció que adelanta unas acciones penales en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo “nosotros con esta decisión del tribunal vamos a radicar la denuncia por falsedad y por fraude procesal porque gracias a una carta falsa que no firmó mi representada la sacaron ilegalmente”, precisó.