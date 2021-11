“No soy un vendido”: Yeferson Cossio a Rodolfo Hernández tras propuesta de unirse a su campaña

El influencer colombiano Yeferson Cossio respondió a las declaraciones del político Rodolfo Hernández tras seducirlo para que se sumara a su campaña con miras a las elecciones presidenciales del 2022. A través de sus historias de Instagram aseguró que quisiera unirse, pero le inquieta las verdaderas intenciones detrás del exalcalde.

En sus declaraciones también aseguró que otros aspirantes a la presidencia lo han contactado para apoyarlo en sus campañas. Por eso, aseguró que le quiso responder a los dirigentes que le han propuesto unión por su reciente inconformidad con el pago de impuestos.

“Esta no es solo la respuesta a Rodolfo, sino a otros candidatos, como cinco candidatos a presidente. A mi me gusta todo lo que muchos dicen, que combatir la corrupción, que no me vaya del país, que unámonos, qué mas quisiera yo. Suena feo pero, pero primero no soy un vendido, y segundo, ¿quién me asegura que ustedes no son unos corruptos?, a mi no me consta”, dijo Cossio en sus redes.

En las mismas declaraciones respondió por la propuesta de Hernández de trabajar juntos por sus fundaciones de animales en condición de calle. Sin rodeos, el influencer contó que más allá de unirse a la política, deberían apoyarlo.

“Si me van a ayudar, parce hágale. Firmemos un documento y yo me siento, ustedes me ayudan”, expresó Yeferson Cossio.

La respuesta del influencer surge después de que revelara la millonaria suma de dinero que debe pagar por sus obligaciones tributarias. Según él, le descuentan más de 2 millones de pesos en impuestos del 4x1000.

Ante el panorama, Hernández le propuso que formaran un movimiento. “La solución es no seguir votando por todos esos ladrones, pero ellos administran porque nosotros los elegimos. Véngase para acá, hagamos un gran bloque para derrotar a esa ladronera que compra votos para reelegirse”, dijo en redes el político.