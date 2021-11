Yeferson Cossio explicó qué pasará con él tras renunciar a ser colombiano

El creador de contenido Yeferson Cossio fue noticia en el país al manifestar por medio de su cuenta de Instagram que, tras lo que considera un abuso de la Dian al pagar fuertes sumas de dinero en impuestos, renunciaba oficialmente a su nacionalidad.

Cossio afirmó en un video en sus red social que buscó soluciones por parte de las autoridades, luego que afirmara por que un error humano por parte de funcionario de la entidad provocara que tuviese que pagar más de 570 millones de pesos en impuestos.

“A partir del 1° de enero renunció a mi nacionalidad colombiana, ya se adelantaron todos los trámites, renunció a tener mis activos en Colombia. Mi nacionalidad y todas mis empresas se van para un país que no es tan corrupto y no quiere quitármela toda”, aseguró el influenciador.

Tras la noticia, su decisión generó varias dudas entre sus seguidores, quienes le interrogaron por conocer cuál sería el nuevo destino del influenciador y qué pasaría con él tras renunciar a la ciudadanía.

“Voy a aclarar algo que no se entendió en mi video, yo no voy a ser más colombiano, renunció a mi nacionalidad, pero no me voy de Colombia, mi fundación sigue aquí porque voy a seguir ayudando a la gente porque amo ese país”.

A través de sus historias de Instagram, Cossio afirmó que desde el 1° de enero no podrá permanecer en el país más de 180 días, porque de lo contrario tendría que tributar.: “Esto no es así de fácil, porque si permanezco más de 180 días tendría que tributarles igualmente. Trataré de venir lo más posible, todo será igual”, señaló.

Asimismo indicó que su nuevo destino sigue por definirse, pero fue claro en insistir que sería un país donde la cifra de impuestos sea “más justa”.

“Esto no significa que yo voy a dejar de pagar, yo tengo que pagar impuestos sea en Colombia o en cualquier país, lo que pasa es que no voy a pagar el 37% más el 19 por ciento”, señaló.