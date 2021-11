Yeferson Cossio expuso a contadora que le sugirió sobornar a la Dian y Epa Colombia lo apoyó

El creador de contenido Yeferson Cossio no aguantó más y explotó debido a la cantidad de dinero que le cobran en impuestos en Colombia, por lo que publicó un video en el que se desahogó y señaló que renunciará a su nacionalidad colombiana.

En su desahogo, Cossio señaló que por culpa de un error cometido por quienes estaban a cargo de sus ingresos, la Dian le dijo que él debía pagar más dinero, por lo que buscó nuevos contadores y, según sus palabras, lo único que le daban como solución era sobornar a diferentes personas.

“Hablemos de un caso en particular, hablemos de Yenny Saldarriga; ella fue a mi casa, se reunió con mi equipo, se le expuso la situación y lo primero que dijo fue “debemos sobornar a esta persona dentro de la Dian, le vale esto y estos son mis honorarios”, mi equipo me comentó y yo procedí a mandarla a comer mierda. Primero, no necesito sobornar a nadie porque no estoy haciendo nada malo; segundo, no soy un evasor de impuestos y tercero porque no estoy haciendo nada ilegal, solo estoy buscando la manera legal de pagar los menores impuestos posibles”, dijo.

La cifra, según lo que pudo decir Cossio, ya que sus abogados le recomendaron no dar nombres de funcionarios de la Dian ni cifras exactas, era más de 90 millones de pesos en sobornos con lo que evitaría más molestias y archivarían su caso.

“Hablo específicamente de ella porque mi colega Epa Colombia me comentó, con pruebas, que ella estaba difamando mi nombre diciendo que había trabajado conmigo… Yo nunca he trabajado con ella y ella estaba divulgando hasta lo que hablamos en mi casa… No la demandaré, sino que destaparé esa olla podrida porque usted no debió mencionar mi nombre”, continuó el influencer.

“Seguramente ahorita saldrá a decir que me demandará por calumnia, pero yo no creo que sea tan ciega de no haberse dado cuenta de las dos cámaras que tenía en mi casa, en el lugar donde hablamos”, concluyó Cossio.

El video, que ya acumula más de dos millones de reproducciones y cerca de 500.000 likes, ha sido comentado por más de 18.000 personas entre las que se encuentra la reconocida ‘Epa Colombia’, quien apoyó a su colega y también le dedicó unas palabras a Saldarriaga.

“Yenny Saldarriga es una mujer deshonesta, SI ES UNA BUENA CONTADORA ¿POR QUÉ BUSCAR SOBORNAR LA LEY? a mí empresa la robo con el mismo tema de la DIAN, mi pregunta es, esas personas ¿por qué no están en la cárcel?”, escribió ‘Epa Colombia’.