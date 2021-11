No soy un veedor de pacotilla como lo dijo Sergio Fajardo: Calderón España

No soy un veedor de pacotilla como lo dijo Sergio Fajardo: veedor Calderón España

Tras la entrevista en exclusiva que el precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo dio sobre el fallo de la Contraloría en su contra en el caso Hidroituango, donde tildó al veedor encargado, Juan Carlos Calderón de “calanchín” y “corrupto” al señalar que, presuntamente, respondía a “artimañas politiqueras y personales” del contralor general Carlos Felipe Córdoba, la W buscó a Calderón para que respondiera a estas declaraciones.

En este espacio el funcionario afirmó que “no acepto lo afirmado hoy por el candidato Sergio Fajardo en contra mío, pido respeto y voy a poner estas declaraciones a disposición de las autoridades”.

Sergio Fajardo dio a entender que el veedor tendría intereses particulares en su caso al afirmar que es amigo personal del contralor Carlos Felipe Córdoba.

“No soy un veedor de pacotilla, como afirmó Sergio Fajardo. Nunca me he sentado con el contralor general de la nación, Carlos Felipe Córdoba, para hacer artimañas politiqueras. No soy el calanchín del contralor general de la nación”, aseveró Calderón.

El exgobernador de Antioquia señaló que detrás del fallo de ese ente de control, Juan Carlos Calderón habría solicitado hace un mes un control excepcional sobre el caso de Hidroituango al Consejo de Estado. A estas acusaciones, el veedor ciudadano aseguró que este no es único caso en el que posee esta función, y que ello no era congruente con las afirmaciones del precandidato.

Asimismo, cuestionado por otros señalamientos de Sergio Fajardo en el que indicaba que Calderón tenía conflictos de interés detrás de su caso porque su hermano Germán Calderón tenía contratos en la Contraloría, el veedor aseguró que no tiene conocimiento de que alguno de sus familiares esté trabajando en el ente, señalando que “no podría responder porque hace más de un año no tengo ninguna relación con mi hermano”.

Finalmente, Calderón aseguró que ha recibido amenazas anónimas e hizo responsable a Sergio Fajardo de lo que podría llegar a pasarle.