“Son unas basuras”: Yeferson Cossio habló de familiares que lo rechazaron cuando no tenía dinero

Por medio de sus historias de Instagram, y mientras disfruta de un lujoso viaje en Dubái junto a su hermana Cintia, su novia Jeniffer Muriel y su cuñado Jhoan López, el influenciador antioqueño recordó algunos de los duros momentos que tuvo que vivir en su infancia cuando su familia no gozaba de la comodidad económica que tienen hoy en día.

En algunas ocasiones, Cossio ha hablado de los duros momentos que vivieron cuando sus padres se separaron y no tenían para costear sus necesidades básicas. El influenciador ha indicado que su madre llegó a vender dulces en los buses de Medellín y que su padre, quien falleció en 2018, desempeñó cualquier tipo de trabajos para responder por sus hijos.

El joven, de 27 años, indicó que siempre fue un niño travieso y con un comportamiento difícil, y por ello sufrió el desprecio de algunos familiares:

“Cuando yo era pequeño era muy necio, la verdad yo era un desastre, yo era hasta mala persona. Al punto de que toda mi familia me dio la espalda, me miraban feo, se les notaba el odio cuando me hablaban, literalmente yo lloraba por el desprecio”, señaló.

Asimismo, indicó que varias veces fue maltratado: “Alguien me ahogaba en un tanque, me pegaban muy duro”.

Tras su abrumador éxito, que lo llevó a convertirse en uno de los influenciadores que más dinero hacen en Colombia, Cossio afirmó que sus familiares le solicitan dinero:

“Lo curioso es que esas mismas personas nos mandan comentarios, nos mandan a decir que por qué nosotros que vivimos regalando casas, que tenemos tanto dinero, que por qué no les damos a ellos (...) Entonces, ¿ahora sí me quieren porque tengo plata, ya soy familia? Ustedes para mí son basura, yo les ayudó de vez en cuando por pesar”.