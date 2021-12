Denuncian presiones para recolectar firmas en apoyo a la candidatura de Alex Char

En Sigue La W se cuestionó la forma en la que Alejandro Char ha logrado recaudar sus firmas para oficializar su candidatura a la presidencia. Se sabe que el político barranquillero llegó al millón de firmas en solo 16 días.

Dicha situación ocurre cuando no estaban completamente decidido a lanzarse a la presidencia. Finalmente está en la tarea de buscar apoyo en su natal Barranquilla y desde entidades públicas y empresas privadas de su conglomerado surgieron denuncias sobre presiones.

Sigue La W tuvo acceso a testimonios de trabajadores y directivos que habrían sido presionados para obtener firmas. De acuerdo a las denuncias, se les entregaba planillas tres planillas para que casa uno completara en total 30 casillas con firmas para apoyar a Alex Char.

De acuerdo con los denunciantes, la situación estaría ocurriendo en entidades como la Alcaldía y Mi Red, entidad prestadora de salud. También en otras empresas del conglomerado de los Char.

“La gente ha creído ciegamente en los Char, pero en este momento se escucha que no quieren más Char. Yo no quiero más y no ha sido fácil conseguir las firmas. En mi casa solo firmaron 4 personas de mi familia, pero con tal de respaldarme a mí, no a Char”, dijo un testigo a Sigue La W que no quiso revelar su nombre.

Otros aseguraron que la recolección también se estaría realizando para presionar a los contratistas. La mayoría tiene contrato hasta el 31 de diciembre y la planilla sería la condición para continuar en la entidad.

Sigue La W escuchó la respuesta de las entidades involucradas. La Alcaldía de Barranquilla aseguró que no se pueden pronunciar sobre el tema hasta que no exista una denuncia formal.

Por su parte, desde los organizadores de la campaña de Alex Char se asegura que se han recolectado las firmas “día y noche”. Según ellos, han tenido llamadas espontáneas de personas que quieren llenar listas y por eso se llegó al millón en 16 días.