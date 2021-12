Registraduría se estaría demorando hasta 4 meses en entregar duplicados de cédulas

Sigue La W continúa escuchando las denuncias de los ciudadanos sobre las demoras para expedir sus documentos de identificación. Puntualmente se trata de problemas en la entrega de los duplicados de las cédulas de ciudadanía.

De acuerdo con algunos testimonios, algunos han llegado a completar cerca de cuatro meses sin esperar respuesta de la entidad. A pesar de la revisión periódica en la página web, no se ha emitido una solución ante el represamiento de los documentos.

Uno de los denunciantes es Edgar Chávez, quien contó la historia que está viviendo su hermano. Según él, tramitaron un duplicado porque habían robado a su familiar y a pesar de que se han comunicado con los funcionarios, no ha obtenido su cédula.

“Él se ha acercado a la Registraduría y luego llamamos, donde nos dijeron que ha habido mucha demanda desde el mes de septiembre”, aseguró Chávez.

Otro testimonio contó que desde junio tramitó la cédula y hasta el momento no ha recibido respuesta. Se trata de Julián Perilla, quien contó que las demoras también son desde la plataforma virtual.

“Desde hace dos meses me dicen que hay demoras por problemas del plástico. He revisado la página web y tampoco me aparece si ya salió la cédula”, contó Perilla.

También puso en evidencia su problema para viajar, pues contó que en varias oportunidades ha tenido que salir del país. A pesar de contar con una contraseña virtual, le han exigido un documento físico válido.