¿Estaba o no encapuchado? Habla joven que acompañó a Petro en evento de discapacidad

En diálogo con Sigue La W, ‘Rey Mono’, joven herido por el Esmad e integrante de la Primera Línea, explicó que “estuve encapuchado en el evento acompañando a las personas. Los medios de comunicación dijeron que yo estaba haciendo acompañamiento a Petro, pero fui invitado por las personas con discapacidad”

Según el ‘Rey Mono’, él es discapacitado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, puesto que tiene cerca de 50% de vista en su ojo izquierdo por un “disparo del Esmad”. “Salí encapuchado porque este Gobierno nos obliga a estar así. Tenemos compañeros mutilados y a los policías no les hacen absolutamente nada. Soy hijo de personas con discapacidad. El Esmad me hirió y Colombia se indigna que un joven está defendiendo su vida a través de una capucha”.

Además, dijo que, si bien la política debe ser un escenario de transparencia, “los jóvenes y todas las personas que salieron a marchar estaban en contra de las políticas que hay en Colombia. ¿Cuántos líderes sociales han matado este año? Si nos tapamos el rostro es porque no queremos ser uno más de esa cifra. No nos garantizan la vida. No he solicitado protección. Somos cientos de jóvenes que estamos en la misma situación”.

“Fui invitado como joven de la primera línea. Si me hubieran invitado como joven ciudadano”, hubiese sido diferente. “Ellos querían que yo contara la historia de un joven en las protestas y cómo, por el Estado, soy un discapacitado más. Son más de 270 jóvenes capturados”, sostuvo.

Que los jóvenes salgan encapuchados “dice más del estado que de nosotros”, respondió el ‘Rey Mono’, joven herido por el Esmad e integrante de la Primera Línea.

Por su parte, Vicente Espitia, del Movimiento Social Discapacidad-Colombia (Mosodic), aseveró que “en nombre de todas las personas con discapacidad que nos juntamos con el Pacto Histórico, que son víctimas de persecución política y víctimas del Estado, esta actividad no fue convocada directamente por Gustavo Petro, él vino por nosotros”.

“Hay madres que les ha tocado salir del país porque a sus hijos con grandes discapacidades no los atienden”, manifestó.