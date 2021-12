El tenis colombiano trae doble titulación por parte de María Fernanda Herazo en el W15 de Santo Domingo

La tenista colombiana, María Fernanda Herazo levantó dos trofeos este fin de semana en las modalidades de sencillos y dobles del Torneo ITF W15 de Santo Domingo, República Dominicana.

La deportista barranquillera se coronó campeona en individuales al vencer a la estadounidense Chanelle Van Nguyen, con parciales de 6-4, 6-4, este domingo en el Centro Nacional de Tenis Parque del Este.

En el juego de ‘dobles’, acompañada de María Paulina Pérez, alcanzaron el título de dobles al superar a la pareja conformada por la estadounidense París Corley y la rusa Ingrid Vojcinakova, por marcador de 7-6 (4), 3-6, 12-10, y de esta manera lograron desquitarse de la derrota que habían sufrido una semana antes frente a estas mismas adversarias en la final de dobles del otro W15 que se realizó en la capital dominicana.

Con María Paulina ya habíamos jugado juntas, ya habíamos ganado en un torneo nacional, y en el 2013 nos habíamos juntado por primera vez en dupla”, dijo la tenista colombiana, María Fernanda Herazo.

En la modalidad individual, Antal fue rival de ‘Mafe’ en la semifinal y la atlanticense la superó en un complicado duelo. Comenzó perdiendo 6-0, sien embargo, se repuso y le dio vuelta a la situación 6-2, 6-1. Luego encaró a Van Nguyen y puso el tricolor nacional en lo más alto.

Por su parte, Pérez solo pudo llegar hasta la segunda ronda, en la cual cayó ante la rusa Anastasiya Antal, 6-4, 6-1.

María Fernanda Herazo es estudiante de Comunicación social y Periodismo, sin embargo destaca que ha sido un camino complejo ya que se le une con las miles de competencias en las que debuta.

“Realmente no ha sido fácil, he tenido momentos donde he estado llena de campeonatos, pero he tenido el apoyo del instituto y he podido sacar esta carrera tan linda adelante”, explicó la campeona.