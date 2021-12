Pesista colombiano consiguió medalla de plata en Campeonatos Mundiales de Halterofilia

Este viernes, 10 de diciembre, Francisco Mosquera se llevó la medalla de plata de los Campeonatos del Mundo de Halterofilia a casa.

Dichos campeonatos se disputan en Taskent, Uzbekistán, al levantar 316 kilos totales, con 137 en arrancada y 179 en dos tiempos. El colombiano, cinco veces campeón panamericano de halterofilia, inició con una sexta plaza en arrancada con 137 kilos, seguido de dos alzadas fallidas con 141 kilos cargados a la barra.

Asimismo, continuó con una segunda en dos tiempos con 179 y una tercera fallida tras no poder levantar los 181 de su último intento.

Con un total de 316 kilos se ubicó en el segundo puesto del podio llevándose su medalla de plata. Por su parte, el bronce se lo llevó el ruso Zulfat Garaev (315/146+169).

Para el próximo año, el pesista colombiano se enfrentará en distintas competiciones mundiales en representación del país.

“Se viene un ciclo muy duro de clasificación, hay que darla toda para los juegos olímpicos del 2024. Será un año bastante duro, con juegos mundiales”, aseguró Mosquera en La Hora Del Regreso.

Por otro lado, el también colombiano Luis Javier Mosquera, que este año fue subcampeón olímpico en Tokio 2020, y en 2016 logró el bronce en los Juegos Río de Janeiro, falló sus tres intentos con 145 kilos en la arrancada y quedó eliminado.

Para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Francisco Mosquera 3 días antes de presentarse sufrió una grave lesión que le impidió competir. Sin embargo, él ha destacado por su fuerza y resiliencia al querer continuar sin importar las dificultades.

“Yo le doy gracias a Dios por tener personas a mi lado que me han enseñado a tener resiliencia (...) No tengo el por qué, sigo alzando mis brazos, he podido aprender, no he sido campeón olímpico, pero seguiré en pie”, dijo el pesista colombino.