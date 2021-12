Denuncian casos de acoso sexual en destacado colegio oficial de Barranquilla

Estudiantes y exalumnas menores de edad del Instituto Educativo Alexander Von Humboldt de Barranquilla, catalogado como el mejor colegio oficial del país en los últimos días, han denunciado a través de redes sociales casos de acoso sexual de los que fueron víctimas por parte de miembros del cuerpo docente.

Entre la información expuesta por algunas integrantes de la comunidad educativa, sobresale la historia de una estudiante que en 2019 denunció a un profesor de música por ‘conductas inapropiadas’ y acoso, un comportamiento que también fue confirmado por otras estudiantes, que habrían sufrido este tipo de situaciones con la misma persona.

Pese al mecanismo interpuesto en Fiscalía por este tipo de problemáticas, padres de familia también se quejaron porque el proceso no avanza después de dos años de espera.

La W también conoció en exclusiva el caso de una menor que habría sido acosada por el señalado profesor, cuando ella tenía cerca de 12 años y que, a través de acercamientos físicos sugerentes, el hombre la ponía en una situación "incómoda".

“Cada vez que nos veía nos abrazaba a la fuerza, no sé cómo decirlo, pero acercaba su rostro bastante al de nosotros como buscándonos la boca y eso molesta e incómoda y más viniendo de un profesor y yo tenía como 12 años… Él me decía: ¿por qué no dejas a tu novio?... Las manos las ponía en la cadera, me sobaba la espalda y en una ocasión me mordió la oreja”. Relató la presunta víctima.

De acuerdo con el rector de la institución, el docente renunció a su cargo para irse del país a realizar un posgrado el mismo año de las denuncias y ellos no tuvieron conocimiento de más casos, por lo que no se emprendió ninguna otra acción.

Así mismo, el docente aseguró que esta situación ha perjudicado a su hijo y a su familia, por lo que decidió no pronunciarse, sin embargo, posteriormente afirmó que interpuso una denuncia por injuria y calumnia ante la Fiscalía.

La denuncia formal contra el profesor radicada en 2019 permanece activa y solo hasta abril de este año se le fue asignado fiscal.