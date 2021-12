TOP 10: QUERIDO NIÑO DIOS … NO ME LO MEREZCO...

Vengo robándole el periódico al vecino así como así… es que tengo perrito nuevo y ustedes saben.

TOP 9: QUERIDO NIÑO DIOS... NO ME LO MEREZCO...

Me hago el dormido en el bus para no darle monedas al rapero.

TOP 8: QUERIDO NIÑO DIOS… NO ME LO MEREZCO…

En la fiesta de la empresa me hice pasar por el gerente financiero para que me dieran más de lo que me tocaba… ajajajaja y la verdad no me arrepiento.

TOP 7: QUERIDO NIÑO DIOS... NO ME LO MEREZCO...

Le he robado internet a todo el edificio durante este año... Y pienso seguir haciéndolo.

TOP 6: QUERIDO NIÑO DIOS … NO ME LO MEREZCO...

Otro par de zapatos , porque tengo tres pares sin estrenar en el closet hace como dos años y no he salido capaz de salir de ni un par de los viejos.

TOP 5: QUERIDO NIÑO DIOS... NO ME LO MEREZCO...

Fui el cliente del mes casi todo el año en el motel Condoricosas.

TOP 4: QUERIDO NIÑO DIOS... NO ME LO MEREZCO...

Y es que en la fiesta de despedida de soltero... bueno, mejor sin detalles. Simplemente no me lo merezco.

TOP 3: QUERIDO NIÑO DIOS... NO ME LO MEREZCO...

Me pedí hacer la vaca en todas las fiestas para arrancarle más billete a mis amigos y no tener que pagar nada.

TOP 2: QUERIDO NIÑO DIOS … NO ME LO MEREZCO...

Cuando veo al encargado del edificio mandarle la carta de amonestación a mi vecino cuando yo fui la de la fiesta del viernes.

TOP 1: QUERIDO NIÑO DIOS NO ME LO MEREZCO…

Soy de los que me invento estar entrando a un sótano para colgarle a las personas con las que me da flojera hablar.