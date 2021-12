Día de los inocentes: Su historia y por qué se celebra

Y es que hoy, 28 de diciembre se suma una jornada más del día de los Santos Inocentes que si bien es una fecha para hacer bromas o las famosas inocentadas que se caracteriza por la alegría y celebración para disfrutar al lado de la familia y amigos, su origen está marcado por la crueldad.

¿Cuál es su origen?

Esta tradición tiene sus inicios en la Iglesia católica para conmemorar a los niños menores de dos años que fueron asesinados en Belén, Judea por orden por Herodes I “El Grande” con el objetivo de evitar que se cumpliera la profecía que señalaba a Jesús de Nazaret como el Mesías.

¿Por qué se llama ‘Santos Inocentes’?

Tiene su origen en que los niños de dos años no podían haber cometido pecado alguno.

¿Por qué se celebra?

Al respecto, el teólogo y filósofo, Camilo Gálvez, hace referencia al festejo La fête de Fous (Fiesta de locos) como una costumbre censurada en Francia y que involucraba clero y pueblo. La tradición del siglo XVII permitía que los sacerdotes se pusieran máscaras, como bufones, bebieran y comieran en exceso.

Esta tradición se extendió a toda la población hasta que la iglesia la prohibió y castigó a quienes la practicaban. “En esa fiesta se permitía todo tipo de burla y sarcasmo”, asegura Gálvez.

Otro contexto histórico tiene que ver con el origen latín de la palabra inocentes (nocere), que significa que no es dañino, que es manso. “Por eso en América, especialmente Ecuador y Colombia se toma la tradición de hacer las llamadas inocentadas, que no hacen daño y que al que se la hace no reacciona de manera violenta, la inocencia está relacionada en esa línea”.

Es así que con el paso del tiempo y a lo largo de la historia esta festividad se fue extendiendo por el mundo. Luego, se convirtió en una costumbre familiar y de amigos.

En la actualidad, hay varios países donde se suelen disfrazar, hacer festivales llenos de color o incluso enfrentarse en una batalla de harina, como en España. Pues es una fecha perfecta para disfrutar, reír y hacer muchas bromas antes de la llegada del año nuevo.

Inclusive, es tradición que en televisión, radio o periódicos se publiquen noticias o episodios divertidos con la advertencia de que es día de los inocentes, estas van desde las que son una broma a cualquier suceso reciente, hasta las que parecen serias y engañan al lector, oyente o lector desprevenido.

Así La W le desea un ¡Feliz día de los inocentes!