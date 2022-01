Yeison Jiménez relató los angustiosos momentos que vivió al quedarse varado en alta mar

El cantante de música popular publicó en su cuenta de Instagram un video en el que le compartió a sus seguidores la preocupante situación que vivió durante varios horas junto a los otros pasajeros de un yate de lujo.

De acuerdo a los relatado por el artista, la embarcación estuvo varada por cinco horas en total esperando la ayuda de las autoridades pertinentes.

“Estamos varados, quedamos a la mitad del mar en República Dominicana y estamos esperando que las unidades de Guardacostas vengan por nosotros. Nunca había experimentado algo así y es bastante frustrarte”, señaló el artista.

El viaje que inició desde temprano fue detenido por fallas técnicas del yate sobre las cinco de la tarde. Tras más de cinco horas de naufragio, el intérprete de “Aventurero” reveló que la nave contratada no contaba con las condiciones de seguridad necesarias y en medio de la angustia de los pasajeros, el yate se quedó sin luz y sin la oportunidad de hacer llamados de emergencia ya que no contaba con bengalas ni radios satelitales.

“Ha sido una de las experiencias más fuertes que he vivido en el mar porque nadie se espera eso y resulta que aquí, como se sale muy cerca, no tenían chalecos para todos, no tenían bengalas, no tenían radioteléfono satelital”, señaló Jiménez.

Tras el suceso, el caldense indicó que las unidades de Guardacostas llegaron a su rescate después que varios de los pasajeros hubiesen manifestado malestar y vómito.