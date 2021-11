"Ella es mala": Yeison Jiménez le hizo "picantes" confesiones a Aida Merlano

El artista y la influenciadora barranquillera se reunieron en la casa del caldense para dialogar sobre algunos temas de su vida íntima y compartirlos con sus seguidores por medio de sus redes sociales.

Merlano, quien se ha creado un espacio como influenciadora hablando abiertamente de temas sexuales, no dudó en interrogar al interpréte de "Aventurero" sobre este tema, la política y su impresión sobre ella.

La también modelo inició el interrogatorio al jurado de "Yo me llamo" cuestionándolo sobre su ideología política y preguntando si era uribista, a lo que el cantante respondió de forma tajente: "No" y ella replicó de forma inmediata "Ya me caes bien".

La conversación fue subiendo de tono y la creadora de contenido, de forma jocosa, rápidamente le preguntó al cantante sobre sus preferencias sexuales, incluída cuál era la pose favorita de Jiménez al momento de tener relaciones sexuales.

“Hay varias, me gusta en cuatro, también me gusta que me azoten”, respondió el artista entre risas.

Asimismo, uno de los seguidores de la influenciadora le preguntó al intérprete sobre su opinión de la hija de la excongresista Merlano, a lo que el cantante aseguró que la joven de 22 años tiene una apariencia de mujer “mala” e inteligente.