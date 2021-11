“Yo soy muy tóxica”: Esperanza Gómez confesó que persiguió a un ex que le mentía

La popular actriz de cine pornográfico, Esperanza Gómez, confesó en una entrevista con un generador de contenido llamado Cristian Pasquel que ha tenido su rol de “tóxica”, término que se ha ido tergiversando y que ahora se acuña a personas obsesivas en las relaciones sentimentales.



“Yo sabía que el tipo me mentía, entonces yo me iba con mi hermana en el carro y me parqueaba cerca de donde él estaba. Yo veía que estaba haciendo y con quien, entonces lo llamaba y él me decía otra cosa”, comentó la mujer.

Además, Esperanza Gómez agregó: “Yo tenía una agendita y ahí escribía lo que me decía más lo que yo sabía. Nos daba risa ver como se esforzaba por crear toda la película”.

La actriz de cine para adultos aseguró que le pareció un momento “interesante” porque le generó una especie de “adrenalina” esta situación de perseguir a su expareja.



“Pobre estúpido, se las da de vivo y de muy inteligente cuando en realidad yo sé todo lo que está pasando”, dijo la mujer quien, acto seguido, sentenció: “yo soy muy tóxica cuando me mienten”.



El video ya acumula cerca de 22.000 reproducciones, más de mil likes y varios comentarios de personas que aseguraban, entre bromas, que si le ponen los cachos a Esperanza Gómez, qué futuro tienen los demás en el amor.