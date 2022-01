Julián Román le dio el último adiós a su padre, Edgardo Román, a través de sus redes sociales

En la mañana de este viernes se dio a conocer por medio de varios de sus colegas y medios de comunicación que el actor bogotano, quien contaba con más de 50 años de carrera y que fue ganador de los Premios Simón Bolívar e India Catalina, había muerto.

A un par de horas que la noticia de la muerte de su padre se diera a conocer, su hijo Julián Román, que lo siguió en su carrera de actor y quien también cuenta con gran reconocimiento nacional e internacional, reaccionó a la muerte de su padre Edgardo.

A través de sus cuentas de Twitter e Instagram, Julián compartió un par de fotografías de Edgardo Román. Las imágenes fueron acompañadas por unos emoticones de un corazón, una vela y unas manos en posición de suplica.

Cabe recordar que Edgardo Román batalló durante varios años contra un cáncer bastante agresivo, de hecho fue Julián quien denunció a la EPS por poner trabas en el acceso al tratamiento y en W Radio manifestó su molestia indicando:

“Es una locura. Mi padre tiene cáncer desde hace unos años y, no sé si es por el tema de la pandemia, se ha vuelto imposible tener una cita (...) Yo he tratado de estar alejado de las redes porque no me interesaba, pero me recomendaron que lo hiciera para poder hacerlo visible y que esta entidad tome cartas en el asunto”, señaló en su momento.