“Ya estoy reconciliada”: Juana Acosta vuelve a la danza 30 años después del asesinato de su padre

La actriz y bailarina Juana Acosta volvió al teatro en una temporada en el Bellas Artes de Madrid. Su regreso a las tablas ocurre después de una reconciliación por la pérdida de su padre, quien fue asesinado cuando ella apenas tenía 16 años.

En La W habló Juana Acosta con Julio Sánchez Cristo sobre lo que ha significado retomar la danza, pues contó que en el pasado “la violencia castró” su primera vocación. “Se me incrustó el trauma y no volví a bailar y yo no me había dado cuenta”, relató.

Según contó la artista, tenía 16 años cuando ocurrió el asesinato de su padre a causa de la violencia en Colombia. Cuando se preparaba para salir de casa hacia una clase de danza contemporánea recibió la llamada que cambió el rumbo de su carrera artística.

“Mi cabeza se había ido a los 16 años contestando un teléfono cuando salía a una clase de danza y me preguntaba por qué no volví a bailar”, contó Juana Acosta.

Tras la pérdida de su padre, solo 30 años después decidió sanar el trauma. Justamente en España retoma una temporada de teatro donde ella es la bailarina principal y su espectáculo se centrara en reflexionar sobre el perdón y la violencia.

“Nuestro espectáculo es con el que queremos que el público reflexione sobre cómo se corta el círculo de la violencia, es pertinente hablar sobre el perdón”, aseguró Acosta.

Sobre la forma en que sanó, contó que pasó casi tres décadas para retomar su primera vocación, la danza. “Tardé 30 años, ya estoy reconciliada con mi país. He tenido que perdonarme a mi misma por sentir tanta rabia, la violencia genera violencia y a los 16 años tenía pensamientos espantosos”, contó la bailarina.

Aunque había dejado el arte del baile a un lado, reveló que gracias a su disciplina y el arduo trabajo entre sus 3 y 16 años pudo retomar física y mentalmente. “El cuerpo tiene memoria y con este espectáculo he sobrepasado todos los obstáculos, el miedo, el tema físico y estoy esperando con ansias el teatro de Bellas Artes de Madrid”, puntualizó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con la bailarina Juana Acosta.