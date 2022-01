Denuncian a secretario del Interior por violencia contra servidor público

El abogado Miguel Martínez Olano, activista político y promotor de la revocatoria del mandato del Gobernador del Magdalena, anunció que presentó una denuncia penal contra Adolfo Bula, secretario del Interior del departamento por el delito de violencia contra servidor público, luego de los hechos que se presentaron en el Hospital de Pivijay el pasado 14 enero, donde intentó ingresar a la gerencia del centro asistencial a la fuerza y sin el permiso previo.

Durante esos hechos, Adolfo Bula se fue contra un mayor de la Policía que comandaba a los demás agentes, encargados de garantizar el orden público, a quienes insultaba porque estos le exigían una orden para ingresar al lugar.

El abogado aseguró que, su denuncia se fundamentó en lo que señala el Código Penal en su artículo 429, el cual establece el delito de violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, lo cual incurrirá en prisión de cuatro a ocho años.

“Radicamos una denuncia penal en contra del secretario Adolfo Bula, por el delito de violencia contra servidor público por los hechos ocurridos en el hospital de Pivijay donde de manera violenta agredió a los agentes de policía, quienes le impedían el ingreso a las instalaciones del hospital dado que no tenía una orden judicial” aseguró Martínez Olano

Bula, ha sido noticia no solo por los hechos ocurridos hace unos días en Pivijay, también en la retoma del Essmar, donde amenazó verbalmente a un policía, asimismo se ha visto en incidentes donde agrede a vendedores ambulantes y es muy recordado por agredir a la comunidad LGTBI en un reinado Gay en el parque de Los Novios de la ciudad, “por eso como ciudadano me vi en la obligación de poner en conocimiento de las autoridades estas conductas delictivas para que se sancione y se dé un ejemplo que los servidores públicos deben estar al servicio de los ciudadanos y no en contra de ellos”, puntualizó el denunciante.

Hasta el momento el Secretario del Interior, no se ha pronunciado al respecto.