¡Que no nos abudineen el país!, nueva polémica por vallas de la representante Katherine Miranda

El nuevo capitulo entre la exministra Karen Abudinen y Katherine Miranda se da a causa de la publicidad de campaña de la representante, quién es cabeza de lista por el Partido Verde a la Cámara por Bogotá.

Las vallas de Miranda tienen un mensaje claro:

¡No permitiremos que abudineen el país!

Foto: Catalina Suárez

Hace unos meses Karen Abudinen, denunció ante la Corte Suprema de Justicia a Miranda argumentado que la congresista estaba afectando su buen nombre y presuntamente cometiendo el delito de injuria, calumnia y fraude procesal al vincular su apellido a actos ilegales.

En Al Oído, Catalina Suárez habló con la representante.

Catalina Suárez: ¿Representante, no es muy osado que mientras la Corte adelanta un proceso por el uso que usted le dio al termino abudinear, usted use nuevamente el termino, pero ahora por toda la ciudad en sus vallas? ¿Qué piensa de la indignación que esto a despertado en otros sectores?

Katherine Miranda: Soy una congresista que representa el sentir de los colombianos y estas vallas son el reflejo de lo que los colombianos me han pedido y es no olvidar los $70.000 millones que se perdieron en manos de la exministra Abudinen. Yo invito a los que se indignaron con las vallas a que se indignen, pero con los corruptos, con las mega contrataciones, con nuestros impuestos robados, no con una simple valla que nos recuerda lo que debemos combatir sin miedo.

Al Oído conoció que el abogado Miguel Ángel del Río será quién lleve el proceso de la congresista Miranda.

En el encabezado escuche el audio completo de “Al Oído con Catalina Suárez”.