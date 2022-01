“Estamos en un proceso eterno con la coca, no importa qué hagamos, eso continúa”: Francisco Thoumi, sobre su legalización

Ante las polémicas declaraciones del aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández de legalizar las drogas Colombia, un experto respondió sobre las implicaciones de una decisión de tal magnitud para el país y que no se ha logrado en los últimos años pese a los esfuerzos en el Congreso.

Francisco Thoumi, miembro del Comité de Asesores Científicos del Informe Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas, habló en La W sobre lo que significaría una legalización. “Uno puede hacer un lobby para que la ONU saque la coca de la lista controlada, pero no significa que Colombia pueda exportar”, aseguró.

El experto indicó que la prohibición es un acto soberano de cada país. Sin embargo, no se traduce necesariamente en mayor seguridad o estabilidad en los mercados.

“Estamos en un proceso eterno con la coca, no importa qué hagamos, eso continúa. Yo decía que lo mejor que podíamos hacer es que si Colombia legaliza la coca, la junta no les iba a decir nada. El problema real no es el mercado interno, sino las redes de narcotráfico con influencia en los mercados internacionales”, indicó Thoumi.

Ante las declaraciones de Rodolfo Hernández, el experto aseguró que existe la posibilidad de “experimentar”, pero resaltó en la necesidad de construir mejores condiciones en el país. “Llevamos años legalizando la coca y eso no se ha logrado”, expresó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Francisco Thoumi, miembro del Comité de Asesores Científicos del Informe Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas, sobre la legalización de la coca en el país.