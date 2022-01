¿Qué pasará con la revocatoria del alcalde Daniel Quintero? Exmagistrado del CNE explica

Colombia

En diálogo con La W, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, explicó que sigue en el proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Al respecto, indicó que el Fondo de Financiación Electoral debe expedir una certificación sobre el cumplimiento de las reglas de financiación de la campaña de recolección de firmas.

“Se debe certificar que no se hubieran violado los topes que estableció el Consejo Nacional Electoral para el efecto. Según se informó, ayer el fondo encontró inconsistencias en el informe contable presentado por el comité de revocatoria del mandato”, dijo.

Así las cosas, explicó que el trámite para convocar la votación se suspenderá hasta tanto el comité promotor cumpla con los requerimientos y le dé una respuesta al Consejo Nacional Electoral.

Sobre el término para atender ese proceso, indicó que es indeterminado y podría demorarse varios meses.

“En el caso de la revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa, que se llevó a cabo hace cuatro años, el proceso de la convocatoria de elecciones naufragó en ese trámite de la verificación del cumplimiento de los requisitos contables de la campaña”, señaló.

¿Cuáles posibles irregularidades contables podrían hundir el proceso de la revocatoria?

En este punto, Novoa explicó que no se pueden violar los topes de financiación del proceso de recolección de firmas.

“El proceso electoral fija un tope de financiación y la recolección de las firmas no puede rebasar la suma de $2.000 millones, si se viola ese tope el proceso se frustra. Las fuentes de financiación no pueden ser ilegales, no puede haber dinero del narcotráfico, quien haga las donaciones tiene que tener esos aportes en su contabilidad y todos los gastos se deben reportar dentro del informe que se presenta al Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral”, dijo.

“Si hay irregularidades que no puedan ser subsanables, dentro de los plazos y las reglas, el proceso se frustra”, agregó.