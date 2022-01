Para los casos de las personas de estrato medio o bajo no hay celeridad: hermana de Lucas Villa a Fiscalía

Sidssy Vásquez, hermana de Lucas Villa, habló con Sigue La W sobre el caso del universitario que fue asesinado hace nueve meses y de cual aún no se tiene un cierre investigativo por parte de la Fiscalía.

Vásquez aseguró que con el caso de Mauricio Leal se ve que “realmente la Fiscalía tiene capacidades para resolver los casos, pero para los casos de personas estrato medio bajo no hay celeridad, no hay disposición y nos demuestra que el Estado maneja una figura de discriminación racista, elitista. Mi hermano fue asesinado hace casi 9 meses y no tenemos ningún tipo de avance”, dijo.

Aseveró que la investigación que se ha adelantado y se ha hecho pública es la que ha llevado a cabo la familia y no la Fiscalía.

“Hemos logrado dar material probatorio, balístico, prendas para que investiguen la trayectoria de las balas. Los medios que sacaron video donde muestran cómo fue que el homicida le disparo a mi hermano, donde se ve que la policía pasó y no acordonó la zona”, aseguró.

Agregó que, hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado ni a nivel público ni privado. “No nos ha proporcionado ninguna claridad”.

Dijo que han pasado nueve meses y aún no se sabe quiénes son los autores intelectuales y materiales del asesinato de su hermano.

“Lo único que queremos es justicia”, dijo.