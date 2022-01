Ordenan a Registraduría incluir el género “no binario” en documentos de identidad

Colombia

Al resolver una tutela, un juez de Bogotá abrió la puerta para que la Registraduría Nacional incluya en los documentos de identidad, concretamente en la casilla del género las palabras “no binario” o “no específico”.

El fallo judicial señala que en el término máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esta providencia, a través de alguna de sus delegadas o dependencias competentes, realice la corrección del componente de sexo que consta en el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía de Ale Chaparro Amaya quien es la demandante.

Igualmente, agrega el fallo: “para que este modo que se aclare que no se identifica dentro del código de binario que corresponde a las categorías de hombre o mujer. Para ello, podrá utilizar anotación no binario y/o no especificado, o la sigla que determine mejor esta circunstancia en los mencionados documentos de identidad”.

Finalmente, el fallo indicó que efectuado dicho trámite, en el término máximo de 1 mes, se deberá expedir a favor de Ale Chaparro Amaya los documentos corregidos o sus copias, según corresponda, previa acreditación del pago de las tarifas a que haya lugar.

Al respecto, es preciso señalar que el demandante es una persona trans que alegó que no se identifica como hombre ni como mujer.

El juzgado señaló que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y ha concluido que “la referida clasificación clásica que plantea un código de identificación binario, en el cual solo se puede ser hombre o mujer, es anacrónico y propicia la discriminación de otras identidades”.