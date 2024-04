No más con esos contratistas “chimbos”: director de la UNGRD desde La Mojana

Sincelejo

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, presidió la asamblea popular convocada por las Juntas de Acción Comunal, campesinos, gremios y Asociaciones de La Mojana, donde se habría acordado continuar con los trabajos en el boquete ‘Caregato’, ubicado en el río Cauca. Dicho encuentro se realizó el pasado 27 de abril en el corregimiento de La Ceja, en Guaranda (Sucre).

Durante la asamblea, se trataron cuatro temas por sugerencia de la comunidad: el cierre de ‘Caregato’, ollas comunitarias, puentes y maquinaria amarilla.

Sobre el cierre de ‘Caregato’, desde la UNGRD se precisó que se han girado cerca de $26.000 millones de los $130.000 millones que se han asignado para las obras que buscan contener el río Cauca y evitar nuevas inundaciones en la subregión de La Mojana que comprende 11 municipios de cuatro departamentos (Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar).

En ese sentido, el director reiteró a los representantes del Consorcio RCG, designados para la ejecución de obras complementarias, que deben completar la intervención para noviembre de 2024 dentro del presupuesto asignado previamente.

Cabe recordar que, desde la Gobernación de Sucre se había advertido que las obras en ‘Caregato’, estaban suspendidas, al parecer, por problemas presupuestales del contratista.

Frente a lo expuesto, el director de la UNGRD aclaró que “en ningún momento se ha dejado solo al contratista de Cara de Gato, al que la UNGRD le anticipó 25 mil 800 millones de pesos (…) Le vamos a seguir pagando al contratista en la medida que la interventoría lo permita”.

Asimismo, sostuvo que “el cierre de ‘Cara de Gato’ no es la solución definitiva, porque la verdadera solución es la de adaptarse al territorio sin alterarlo”.

Sobre la propuesta de reubicación de los damnificados, el director de la UNGRD explicó que “no los vamos a meter en unas cajitas de fósforos en Montería. Eso no es así. El reasentamiento hay que hacerlo porque si el riesgo no es mitigable, debe hacerse, pero es una última opción. (...) No podemos ser ajenos a la realidad cultural de un territorio”, señaló.

Ollas comunitarias:

Tras escuchar las peticiones de la comunidad, Carlos Carrillo anunció que revisará el avance del programa ‘Ollas Comunitarias’ para garantizar su efectividad, transparencia y el objetivo de ‘Hambre Cero en La Mojana’. Sin embargo, aclaró que espera que su duración sea d

e 90 días y la metodología sea como lo ordenó el presidente Gustavo Petro.

“Las ollas que se hagan de acá en adelante se hacen como lo pidió el señor presidente: a través de las Juntas de Acción Comunal”, destacó el funcionario.

“Es decir, ya no se usarán intermediarios, sino que será a través de las mismas comunidades”, se precisó por parte de la UNGRD.

Carlos Carrillo resaltó que La Guajira y La Mojana serían prioridad para el Gobierno Nacional.

Maquinaria amarilla bajo la lupa:

Desde la UNGRD también se informó que la maquinaria amarilla contratada por la entidad sería sometida a una revisión minuciosa.

En ese orden, el director anunció la creación de nuevos protocolos para asegurar la transparencia y prevenir cualquier forma de corrupción en el uso de los fondos destinados a estas estrategias.

Además, señaló que se establecerá una vigilancia más rigurosa para garantizar el cumplimiento irrestricto de los contratos.

“De aquí en adelante no más con esos contratistas chimbos que no nos dicen si se hizo o no la obra”, enfatizó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Reacciones de la gobernadora de Sucre:

Tras la realización de la asamblea popular en el municipio de Guaranda, la gobernadora de Sucre, Lucy García, sostuvo que “fue exitosa porque la comunidad dio a conocer los problemas, posibles soluciones y finalmente se acordó que continuarán los trabajos en Cara de Gato, como un compromiso por parte de la empresa contratista, interventoría y el director de la UNGRD. Además, como Gobernación de Sucre estaremos presentes apoyando y trabajando en equipo con todos ellos y acompañando a nuestra gente”.

Tanto la Gobernación de Sucre como Defensoría del Pueblo venían advirtiendo sobre filtraciones por el dique ‘Caregato’ y habían hecho un llamado al Gobierno Nacional para que los trabajos en el boquete no se suspendieran.