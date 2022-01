Las cuentas de Colombia para ir al Mundial: ¿Qué probabilidad hay de clasificación tras la derrota con Perú?

Colombia complicó su clasificación al Mundial de Catar luego de perder ante Perú por 0-1 en Barranquilla, en el juego correspondiente a la Fecha 15 de las Eliminatorias. De esta manera, dejó de depender de sí misma para llegar a la Copa Mundo y ahora deberá esperar por resultados de Uruguay y Perú en las tres jornadas finales.

De esta manera, a Colombia, que quedó en el sexto puesto con 17 puntos, superado por Perú (4º) con 20 y Uruguay (5º) con 19 unidades, le quedarán tres partidos: ante Argentina el próximo martes y Bolivia y Venezuela en la doble fecha de marzo.

No obstante, Colombia debería sumar los 9 puntos restantes para llegar a 26 puntos. Sin embargo, necesita que Perú o Uruguay no sumen en alguno de esos juegos para tener alguna oportunidad de clasificación. Si la ‘tricolor’ no gana alguno de los tres partidos que restan, ‘incas’ y ‘charrúas’ estarían dentro de los 5 cupos, dejando a Colombia sin opción numérica.

Partidos restantes de Perú y Uruguay:

Perú vs. Ecuador (Local), Uruguay (visitante) y Paraguay (visitante).

Uruguay vs. Venezuela (local), Perú (local) y Chile (visitante).

A nivel de probabilidad y recurriendo a los números, Colombia tiene 12% de probabilidad de clasificación directa y 43% de clasificación por repechaje.