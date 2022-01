Cinco personas asesinadas en hechos aislados en la Zona Bananera del Magdalena

No para la ola de asesinatos en esta zona del departamento del Magdalena, situación que tiene preocupada a la comunidad, quienes hacen un llamado a las autoridades a garantizar la seguridad en todo el territorio.

El primer caso se presentó en el corregimiento de Varela donde fue asesinado, Deiver Rafael Carpintero Ruiz, cuyo deceso se produjo de manera inmediata dentro de su inmueble.

El segundo caso se registró en el corregimiento de La Gran Vía donde fue asesinado un hombre de 33 años, identificado como Jhon Javier Plata Charris. El hecho se registró en un establecimiento de comidas rápidas en vía que comunica a Ciénaga con Fundación.

Por otro lado, en un almacén de repuestos para motocicletas ubicado en el sector conocido como La Bodega en el corregimiento de San José de Kennedy, fue asesinada una mujer identificada como Karina Paola Orozco Jaramillo de 32 años de edad.

Finalmente, se conoció el asesinato de una pareja de esposos en el sector de La Bodeguita, corregimiento de San José de Kennedy. Las víctimas fueron identificadas como Jorge David Toro Mesa y Adalgiza Herrera Caro, quienes murieron en forma instantánea en el lugar donde se perpetró el atentado, dada la gravedad de las heridas a bala que recibieron.

A propósito de esta ola de violencia que se viene registrando en la Zona Bananera, el defensor de derechos humanos, Lerber dimas escribió en su cuenta de Twitter su preocupación por lo sucedido, “lo que está pasando en la Zona Bananera se advirtió desde la semana pasada. Iba a pasar en San José de Kennedy; iba a pasar en Riofrío”, trinó.

De otra parte, lamentó lo sucedido con la pareja de esposos, “mis más sinceras condolencias, Jorge Mario, Diana y Liliana; a la familia del señor Jorge Toro y su esposa asesinados en San José de Kennedy. Hace menos de 10 días me lo encontré y me dijo que iban a matar mucha gente. Nunca me imaginé que ellos estaban en esa situación”, puntualizó Dimas Vázquez.