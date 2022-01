Cláusula Petro: “yo no la conozco, no he visto que eso exista en ningún contrato”: Bruce Mac Master

Colombia

Tras una columna de Ramiro Bejarano, en la que mencionó que en algunos sectores se ha puesto en marcha la ‘cláusula Petro’, que sería una estipulación en los contratos que se vienen suscribiendo, por medio de la cual las partes “pactan que el contrato solo empezaría a ejecutarse si Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales, o que se deje sin efectos si llegare a convertirse en presidente”, Bruce Mac Master, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, (Andi) habló sobre ello en La W.

Mac Master fue enfático: “yo no la conozco, no he visto que eso exista (...) No tengo certeza de que exista, yo no la he visto”, insistió.

“Si alguien la exigiera sería el reflejo de su propio temor”, apuntó Mac Master al preguntarle si estaría de acuerdo con esa cláusula cuando argumentó que “uno no puede legislar sobre los temores individuales de las personas. Yo entiendo a cualquier empresario que diga que necesita tener tranquilidad y claridad de las reglas de juego en Colombia y la inversión en el futuro. También entendería que las reglas están claras, en la constitución, en el marco regulatorio y no tengo ninguna preocupación”, afirmó.

“Si existiera todo el mundo tiene derecho a hacer el negocio cuando quiera. Yo no soy abogado, no le puedo decir si es legal o no”, remató.

Incluso, aseveró que en Colombia han entrado grandes inversiones en los últimos dos meses, lo que “iría en contra de que existiera esa cláusula”.

“El que llegue a ser elegido tendrá que tener en cuenta que la actividad empresarial es vital para que cualquier programa pueda ser ejecutada en el futuro”, sentenció en los micrófonos de La W, asegurando que las reglas de juego están claras para la inversión.

“Lo que sí he visto es un exceso de nerviosismo en América Latina por los vaivenes que la política de la región ha venido presentando, todos sabemos de los gobiernos más de izquierda que de derecha que han venido ganando espacio”, sentenció el líder gremial.