¿Qué es la cláusula Petro? Expertos explican

Colombia

Esta condición denominada la ‘cláusula Petro’ surgió cuando Gustavo Petro llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2018 debido al miedo de algunos empresarios por una posible expropiación si los colombianos, para ese momento (2018), elegían al hoy, precandidato, como presidente de la República.

Sin embargo, en vísperas de las elecciones presidenciales 2022, volvió a revivir la llamada ‘cláusula Petro’ tras una columna del abogado, columnista y profesor universitario, Ramiro Bejarano, en la que mencionó que en algunos sectores se ha puesto en marcha esta estipulación dentro de los contratos.

En diálogo con La W, Ramiro Bejarano señaló que ha visto la cláusula Petro, “está circulando y es algo que está ocurriendo”.

Igualmente, explicó que “esto no es una cosa nueva, se solían firmar contratos de compraventa, para desarrollar proyectos y en esos contratos se incluía la ‘cláusula Petro’, eso mismo está ocurriendo en este momento”.

Sin embargo, Andrés Henao, presidente de Lonja Bogotá, dijo en La W que si bien la cláusula está en internet, no tiene información sobre si se está colocando o no en los contratos de compraventa.

Por su parte, Mac Master, en los micrófonos de La W fue enfático en señalar: “yo no la conozco, no he visto que eso exista (...) No tengo certeza de que exista, yo no la he visto”, insistió sobre la ‘cláusula Petro’.

“Si alguien la exigiera sería el reflejo de su propio temor”, apuntó Mac Master al preguntarle si estaría de acuerdo con esa cláusula. Además, agregó: “uno no puede legislar sobre los temores individuales de las personas. Yo entiendo a cualquier empresario que diga que necesita tener tranquilidad y claridad de las reglas de juego en Colombia y la inversión en el futuro. También entendería que las reglas están claras, en la constitución, en el marco regulatorio y no tengo ninguna preocupación”, afirmó.

¿Qué es la ‘cláusula Petro y para qué sirve?

La ‘cláusula Petro’ es una estipulación en los contratos por medio de la cual las partes “pactan que el contrato solo empezaría a ejecutarse si Gustavo Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales, o que se deje sin efectos si llegare a convertirse en presidente”.

Esta condición se puede incluir en contratos de compraventas de casas, apartamentos y carros. El propósito de esta estipulación contractual es que el vendedor del inmueble pueda volver a tenerlo ante una supuesta crisis económica tras un triunfo electoral de Gustavo Petro.

¿La cláusula Petro es legal?

Al respecto, el abogado Jaime Lombana Villalba, en un primero momento, le escribió a Julio Sánchez Cristo, que el Código Civil contempla el postulado de la “autonomía de las voluntad” y no la puede derogar un artículo de prensa.

Sin embargo, Ramiro Bejarano indicó que: “el artículo 1532 del código civil prevé que los contratos pueden estar sujetos a condiciones, pero estas deben ser posibles física y moralmente admisibles”.

Igualmente, para Bejarano hay constreñimiento al elector debido a que se está sometiendo al votante a una condición para escoger al candidato que más convenga.

En contraste, el abogado penalista, Jaime Lombana, en los micrófonos de La W aclaró que en materia penal está prohibida la interpretación extensiva de la ley, por ende, hablar del delito de constreñimiento al elector contra la ‘cláusula Petro’ es ofender los principios del derecho penal.

Por lo tanto, no se puede decir que pactar una condición dentro de un contrato sea sinónimo de pánico económico, pues esta estipulación contractual “no afecta el orden público, así como tampoco es una cláusula inmoral”, enfatizó Lombana.

Igualmente, el jurista constitucionalista, Karim Alfonso Hayek, señaló que “en los contratos de derecho privado se predica la autonomía de la voluntad de las partes, lo cual permite que se pacten condiciones o plazos, además de otras estipulaciones siempre y cuando no sean contrarias a la constitución, la ley y las buenas costumbres”.

Por ende agregó que: “un contratante en procura de defender sus intereses patrimoniales y previendo unos posibles cambios en las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se va a ejecutar el contrato, puede pactar cláusulas para liberarse de las obligaciones del negocio”.

Pues diferente sería un contrato de derecho público, el cual se caracteriza por la imparcialidad y el interés público, que en este caso si se podría ver vulnerado por cláusulas contrarias a los postulados de un Estado democrático, dijo Karim Hayek.

En todo caso, manifestó el abogado Hayek que es necesario revisar con detenimiento el contenido de la cláusula que estipula la condición, sus alcances e intención de los contratantes para determinar si vulnera el derecho a la dignidad humana y otros derechos fundamentales.